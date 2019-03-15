stanisalav_pi

Станислав Пилецкий

﻿ Привет! Меня зовут Станислав! Я программист/дизайнер, родом из Минска. Работаю на самой хорошей бирже — Weblancer.net.

Есть своя игровая студия!

Ещё в 2017 году я думал сделать свою игровую студию по разработке игр. И я её сделал! Doggy Dog Studio!﻿ Я собрал команду из программистов, художников и т.д... И начал разработку нового проекта A.S.P...

﻿Так же есть канал на ютубе!

Так-же для своей студии я создал канал на ютубе! Там мы будем выкладывать разные видео/стримы в основном это будет "Дневник разработчиков"!

﻿Если вас заинтересовало пишите мне в лс!

Вот мои соц. сети:

VK: https://vk.cc/92ZkH3

Instagram: https://vk.cc/92Zkvi

Если у вас появились вопросы или вы хотите что-либо заказать пишите!

﻿