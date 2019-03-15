stanisalav_pi

Станислав Пилецкий
Привет! Меня зовут Станислав! Я программист/дизайнер, родом из Минска. Работаю на самой хорошей бирже — Weblancer.net.
Есть своя игровая студия!
Ещё в 2017 году я думал сделать свою игровую студию по разработке игр. И я её сделал! Doggy Dog Studio! Я собрал команду из программистов, художников и т.д... И начал разработку нового проекта A.S.P...
Так же есть канал на ютубе!
Так-же для своей студии я создал канал на ютубе! Там мы будем выкладывать разные видео/стримы в основном это будет "Дневник разработчиков"!
Если вас заинтересовало пишите мне в лс!
Вот мои соц. сети:
Instagram: https://vk.cc/92Zkvi
Если у вас появились вопросы или вы хотите что-либо заказать пишите!
Действие аккаунта приостановлено!