Стаж работы в копирайтинге более 5 лет. Перешел сюда с фриланса. Сделаю тестовое, чтобы вы могли мне верить, т.к. аккаунт только что зарегистрировал.
Моя аська: 618945476
Мой мейл: [email protected]
Мой скайп: goodziagoodziagoodzia
Мой блог: copywriter.blox.ua
Нормально реагирую на необходимость доработки текста (в пределах разумного, просьба тз посреди работы не менять, и четко указывайте сроки).
Портфолио
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