Стаж работы в копирайтинге более 5 лет. Перешел сюда с фриланса. Сделаю тестовое, чтобы вы могли мне верить, т.к. аккаунт только что зарегистрировал.

Моя аська: 618945476

Мой мейл: [email protected]

Мой скайп: goodziagoodziagoodzia

Мой блог: copywriter.blox.ua

Нормально реагирую на необходимость доработки текста (в пределах разумного, просьба тз посреди работы не менять, и четко указывайте сроки).