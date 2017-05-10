starflash

Олег Шевчук starflash

 
50 летУкраина/Луганск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Основными направлениями в моей работе во флеш дизайне являются разработка хранителей экрана (screensavers)

На моем сайте www.screensaverdesign.net Вы можете скачать абсолютно бесплатно любую понравившуюся модель скринсейвера.

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