Основными направлениями в моей работе во флеш дизайне являются разработка хранителей экрана (screensavers)
На моем сайте www.screensaverdesign.net Вы можете скачать абсолютно бесплатно любую понравившуюся модель скринсейвера.
Портфолио
- Скринсейвер 3D цифровые часы ФК Манчестер Юнайтед365 просмотров
- Скринсейвер развевающийся флаг ФК Зенит1998 просмотров
- Скринсейвер 3D цифровые часы426 просмотров
- Скринсейвер (хранитель экрана) с символикой России467 просмотров
- CHIME CLOCK SCREENSAVER528 просмотров
- BLUE ABSTRACTION CLOCK SCREENSAVER342 просмотра
- ABSTRACTION CLOCK276 просмотров
- Флеш сайт для рекламной компании450 просмотров
- Фоновая флешка работающего часового механизма478 просмотров
- Рекламный флеш банер 980*100244 просмотра
- Центр социальных служб для семьи детей и молодежи311 просмотров
- "РАДМИР ЭКСПОХОЛЛ" cd презентация390 просмотров