Желатин работать!

меня зовут София и я нуждаюсь в работе, как помощник менеджера/модератор/админ/помощник/наборщик/разборщик текста удаленно.• Я коммуникабельный, пунктуальный, исполнительный и стрессоустойчивый человек. Также в своём багаже имею несколько стилей общения + знание В2 английского и А1 испанского языков + опыт 1 год работы писателем статей на тему литературы и кино, только без оплаты(на досуге) + быстро набираю и разбираю поданный текст, обучалась на курсах по продвижению профилей через Инстаграм, а также небольшой опыт работы рекрутером.• Зарплату и график мы с вами обговариваем.• Если вас заинтересовала моя кандидатура, то буду рада поработать из перечисленных выше должности.

Viber/WhatsApp/Tg: +380675765512