По специальности я графический дизайнер, учусь на 5 курсе! Работаю в области графического дизайна около 2-х лет! Проработал в таких агентствах как Стиль-С, Dialla Communication! в Киеве! Работаю быстро и качественно! тел 8066 308 56 84
Портфолио
- Бильярдный турнир чемпионов257 просмотров
- Пивной фестиваль226 просмотров
- MTV на телеканале ENTER217 просмотров
- Без названия223 просмотра
- Стиль-С группа компаний190 просмотров
- Парекс245 просмотров
- Супермаркет одежды TUSO341 просмотр
- Индекс-банк макет в журнал319 просмотров
- Скрэч-карта для ТМ Jameson279 просмотров
- Постер для ТМ Jameson276 просмотров