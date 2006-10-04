stash

Виктор Сташевский stash

 
39 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

По специальности я графический дизайнер, учусь на 5 курсе! Работаю в области графического дизайна около 2-х лет! Проработал в таких агентствах как Стиль-С, Dialla Communication! в Киеве! Работаю быстро и качественно! тел 8066 308 56 84

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