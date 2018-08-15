Цель Работа дизайнером, макетчиком-дизайнером в

дизайн-бюро, фирме или отделе, производящем

рекламную продукцию

Область деятельности:

- верстка и дизайн полиграфии;

- дизайн наружной рекламы;

- разработка логотипов;

- разработка корпоративного стиля;

- дизайн CD;

- визитки, календари

- обработка фотографий (ретушь, монтаж, цветокоррекция)

- подготовка файлов к печати (pre-press)

- баннеры (gif, Flash)

- презентации (Flash, Power Point)

Образование

1990 - 1992 гг. Московский Архитектурный Институт

(реставрация и реконструкция зданий)

1998 – 2004 гг. Московская Финансово-Юридическая Академия

Дополнительное

образование

2002 г. Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана.

Курс «Работа в QuarkXPress»

2003 - 2004 гг. Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана.

Курс «3DSMax для профессионалов».

2005 г. Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана.

Курс «Допечатная подготовка макетов».

2006 г. Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана.

Курс «Macromedia Flash», «Программирование на Action Script»

2008 г. Учебный центр «Конструктор».

Курс «Фотореалистичное освещение и визуализация в программе V-Ray»

Опыт работы

Июль 2008 - май 2009

«TransPackingGroup»

Должность: дизайнер отдела развития

Обязанности: дизайн и верстка полиграфической продукции, дизайн,

моделирование и визуализация упаковки для алкогольных напитков.

Участие в ребрендинге водки «Путинка», коньяка «Московский»,

«Советского Шампанского».

Июнь 2007 - июль 2008

Рекламное агентство Рэй Ви Кей.

Должность: дизайнер.

Обязанности:

дизайн печатной продукции: календари, буклеты, флаеры,

визитки, каталоги и т.д., cоздание Flash-презентаций.

июль 2006 - июнь 2007

ОАО «Независимые региональные газеты Северо-Запад».

Должность: дизайнер в отделе коммерческой рекламы

Обязанности:

верстка газеты, разработка и создание, адаптация рекламных модулей

для газеты, верстка рекламных материалов, а также периодическое

выполнение обязанностей копирайтера.

апрель 2005 – июнь 2006

Должность: дизайнер в отделе рекламы и PR в одном из подразделений

холдинга «Базовый Элемент» (ЦТД «Русские Автобусы»).

Обязанности:

разработка и поддержание корпоративного стиля

компании, создание рекламных модулей для специализированных

«глянцевых» изданий («Автомобили», «5 колесо», «Комтранс» и т.д.),

верстка буклетов, каталогов, презентационных изданий,

создание макетов для широкоформатной печати, сувенирной продукции

и полиграфической продукции для внутренних нужд компании,

разработка брэнд-бука, взаимодействие с типографиями и РА,

участие в выставках, оформление выставочных стендов,

создание презентаций в Power Point, Macromedia Flash, рекламная

фотосъемка

2002 – 2003 гг.

Цифровая фотостудия Konica

Должность: дизайнер.

Обязанности:

работа с клиентами, консультации, ретушь фотографий

различной степени сложности, замена фона на фотографиях, реставрация

фотографий, цветокоррекция, сканирование на планшетных сканерах,

фильм-сканерах Konica RX, Nikon8000, фотомонтаж изображений, работа

с устройством фотовывода "Konica QD21".

Имела самый высокий рейтинг среди сотрудников по результатам

работы.

2002 г.

цифровая фотостудия Imidge.Ru

Должность: дизайнер

Основные обязанности:

реставрация фотографий, цветокоррекция, сканирование, монтаж

изображений, работа с устройством фотовывода "Gretaq")

2001--2002 гг.

Рекламное дизайн-бюро "Принтекс-Пресс".

Должность: дизайнер

Основные обязанности:

создание макетов каталогов, создание

логотипов, допечатная обработка, сканирование,

цветокоррекция

Профессиональные

навыки

Знание программ Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe

InDesign, Power Point, Corel Draw, 3D Max,

Macromedia Flash, основы языка HTML.

Дополнительная информация

Английский язык (разговорный)