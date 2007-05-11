Привітання

Добрий день, мене звати Анастасія, я початківець таргетолог, налаштовую рекламу на Facebook & Instagram, маю навички в smm та копірайтингу, мені цікаво розвивати свої навички в цих сферах, тому я проходжу курси, щоб отримувати нові знання. Я є гнучкою людиною і можу адаптуватися до нових умов, швидко вчусь та залюбки буду сприймати нові виклики і йти вперед, адже я звикла завжди доводити справу до кінця. Я вже вела та веду декілька проектів і маю портфоліо. Буду рада з Вами співпрацювати та допомагати рости й розвиватися!