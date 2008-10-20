Имеется скрипт почтового сервиса b1gMail.7 версии. проблема заключается в том, что письма которые приходят, приходят в неправильной кодировке. Отправка писем осуществляется в правильной кодировке.
Прочее1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Имеется скрипт почтового сервиса b1gMail.7 версии. проблема заключается в том, что письма которые приходят, приходят в неправильной кодировке. Отправка писем осуществляется в правильной кодировке.
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