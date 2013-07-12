Почему мы?

Сфера деятельности нашей компании охватывает практически все направления интернет рекламы: разработка логотипов, фирменный стиль, web-дизайн, разработка систем управления, программирование на заказ. На всех этапах работы, промежуточные результаты согласуются с заказчиком, в результате чего конечный продукт будет именно таким каким Вы себе его представляли. Мы делаем интересные, правильные и нужные проекты. В компании “Вента” с Вами будет работать персональный менеджер, с которым Вы можете связаться в любое удобное для вас время и получить необходимую консультацию или узнать на какой стадии находится Ваш проект. Компания активно развивается и всегда готова предложить комплексные услуги своим клиентам.

Работая с нами, Вы экономите свое время, так как с момента начала нашего сотрудничества все вопросы, связанные с рекламой в интернет, начиная от изготовления сайта до поискового продвижения мы берем на себя.

Заключая с нами договор на комплексное обслуживание Вы экономите свои деньги. Комплексное обслуживание подразумевает под собой предоставление широкого спектра услуг по более низким ценам.

Как долго?

Разработка Вашего проекта начинается с заполнения Вами анкеты на создание сайта. На основе данной анкеты составляется техническое задание, в котором прописаны все основные элементы будущего сайта. В соответствии с техническим заданием выполняются работы по созданию сайта. В зависимости от сложности время на выполнение работ варьируется от 2х недель до 2х месяцев. Сроки оговариваются про заключении договора.

Сколько стоит?

Мы не утверждаем, что сайт минимум должен стоить 300 000 рублей, так же не предлагаем “все под ключ за 10 000“. Наша цена просто и открыто определяется для заказчика из объема предстоящих работ. Минимальная стоимость разработки сайта включающего уникальный дизайн + основные модули системы управления сайтом составляет 25 000 рублей. Это идеальный вариант для малого бизнеса и небольших компаний для рекламы в Интернет. Сайт прост в управлении и имеет начальную оптимизацию контента под основные поисковые системы. В некоторых тематиках этого будет вполне достаточно для начала Вашей рекламной компании.