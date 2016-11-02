Рерайт, копирайт, перевод, редактирование

О себе:

- опыт работы в копирайтинге - 2 года;

- опыт работы корректором-редактором в газете - 1 год;

- опыт работы переводчиком публицистических текстов - 1 год;

- опыт работы редактором новостного сайта - 1 год;

- гарантирую стопроцентную грамотность и энтузиазм;

- работа с текстами для меня - это не только заработок, но и призвание;

- готова работать в дневное и ночное время;

- согласна на тестовое задание;

- могу выслать портфолио, если вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.

Цена услуг:

- редактирование и корректура (тексты на русском и украинском языках) от 18 грн. за 1000 зн. б/п, при условии обработки не мене 10 000 зн. б/п.;

- копирайт от 28 грн. за 1000 зн. б/п, при условии написания не мене 8 000 зн. б/п в день;

- рерайт от 20 грн. за 1000 зн. б/п, при условии написания не мене 8 000 зн. б/п в день;

- перевод с английского на русский/украинский от 37 грн. 1000 зн. б/п, с польского на русский/украинский от 32 грн. 1000 зн. б/п, с русского на украинский и наоборот от 29 грн. 1000 зн. б/п.