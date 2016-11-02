О себе:
- опыт работы в копирайтинге - 2 года;
- опыт работы корректором-редактором в газете - 1 год;
- опыт работы переводчиком публицистических текстов - 1 год;
- опыт работы редактором новостного сайта - 1 год;
- гарантирую стопроцентную грамотность и энтузиазм;
- работа с текстами для меня - это не только заработок, но и призвание;
- готова работать в дневное и ночное время;
- согласна на тестовое задание;
- могу выслать портфолио, если вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.
Цена услуг:
- редактирование и корректура (тексты на русском и украинском языках) от 18 грн. за 1000 зн. б/п, при условии обработки не мене 10 000 зн. б/п.;
- копирайт от 28 грн. за 1000 зн. б/п, при условии написания не мене 8 000 зн. б/п в день;
- рерайт от 20 грн. за 1000 зн. б/п, при условии написания не мене 8 000 зн. б/п в день;
- перевод с английского на русский/украинский от 37 грн. 1000 зн. б/п, с польского на русский/украинский от 32 грн. 1000 зн. б/п, с русского на украинский и наоборот от 29 грн. 1000 зн. б/п.