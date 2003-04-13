strangedudelmao

Доброго времени суток. Меня зовут Анастасия, мне 19 лет. Весьма разносторонняя личность - занимаюсь как графическим дизайном, написанием стихов и прозы, так и физикой. Люблю всё, что связано с космосом, играю на гитаре. Из ближайших целей - переехать в Москву и там поступить в ВУЗ и работать. Закончила колледж по специальности "Фототехник". Есть навыки редактирования фото и видео. Могу художественно и красиво описать любую, на первый взгляд самую обычную вещь. В целом могу взяться за любую работу, я очень быстро нахожу информацию и учусь. Хорошие познания в английском языке. Помогу с рефератами, курсовыми и дипломами. Быстро и качественно выполняю работу.