straufgen3

Илья Хайрулингин straufgen3

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка, уникальный дизайн

Я занимаюсь веб разработкой уже более девяти лет. 

Мне нравится моя работа и каждый проект я делаю с удовольствием, а самое главное - в срок.

Мое портфолио - https://drive.google.com/open?id=1BB09PDq4Ra5wk4S-xNOfsRy4acRXFSUD

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Работая со мной вы получаете качественный продукт в оговоренный срок.

По окончанию работы я всегда поддерживаю свой продукт.

Знания,навыки:

  • Twitter Bootstrap 4
  • HTML5
  • CSS3
  • Flexbox
  • VCS Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Pixel perfect
  • Wordpress.