straufgen3

Профессиональная верстка, уникальный дизайн
Я занимаюсь веб разработкой уже более девяти лет.
Мне нравится моя работа и каждый проект я делаю с удовольствием, а самое главное - в срок.
Мое портфолио - https://drive.google.com/open?id=1BB09PDq4Ra5wk4S-xNOfsRy4acRXFSUD
Порядок работы:
Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
Работаю только по предоплате или безопасной сделке.
Работая со мной вы получаете качественный продукт в оговоренный срок.
По окончанию работы я всегда поддерживаю свой продукт.
Знания,навыки:
- Twitter Bootstrap 4
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- VCS Git
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive
- Parallax scrolling
- Pixel perfect
- Wordpress.