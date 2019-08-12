straufgen3

Профессиональная верстка, уникальный дизайн

Я занимаюсь веб разработкой уже более девяти лет.

Мне нравится моя работа и каждый проект я делаю с удовольствием, а самое главное - в срок.

Мое портфолио - https://drive.google.com/open?id=1BB09PDq4Ra5wk4S-xNOfsRy4acRXFSUD

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Работая со мной вы получаете качественный продукт в оговоренный срок.

По окончанию работы я всегда поддерживаю свой продукт.

Знания,навыки: