strekozuka

Профессиональный журналист.

Образование:

2001-2007 Донбасская Государственная Машиностроительная Академия. Получила диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация - инженер компьютерных систем

Дополнительное образование:

24-25 февраля 2008 - участвовала в тренинге "Технологии проведения журналистских расследований" (г. Киев)

28 марта 2008 - участвовала в семинаре "Средства массовой информации и судебная власть" (г. Донецк)

21-22 апреля 2008 - участвовала в семинаре "Интернет-журналистика. Пакетное форматирование СМИ. Расширение аудитории" (г. Киев)

С июня 2008 прохожу учебный курс по освещению проблемы торговли людьми (г. Енакиево)