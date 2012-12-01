stripe777

Яна stripe777

 
35 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Занимаюсь дизайном мебели и интерьеров

Стаж работы 5 лет

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