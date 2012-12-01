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Яна
stripe777
stripe777
35 лет
Россия
/
Ростов-на-Дону
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
11 лет назад
Занимаюсь дизайном мебели и интерьеров
Стаж работы 5 лет
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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