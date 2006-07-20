Образование: Высшее
Окончил в 1993г. Челябинский Государственный Университет.
Специальность – теоретическая физика (красный диплом)
Опыт работы:
01.2006г.- 08.2006 – Верстка журнала, дизайнер, WEB-дизайнер. Разработал внутреннюю систему обработки информации, web сайт на основе бесплатных движков smalnuke, nuke. А также с использованием библиотеки smarty. (Все с использованием mySQL).
05.2004г.– 12.2005 – «Фотолэнд» – фотодизайнер. По совместительству
web програмист.
02.2003г.-04.2004г. – Фотоцентр - программист, web-дизайнер, фотодизайнер,
- Разрабатывал, совместно с другими программистами, программную технологию производства «медальонок»
- создал web-сайт с обновляющимся контекстом на основе базы данных,
- обслуживал компьютерную систему предприятия (смешанная система PC и MAC), около 10 машин,
- отвечал за фотопечать на широкоформатных цифровых фотопечатных машинах (Frontierra 370, Durst Epsilon 30 и др.)
- обучал сотрудников необходимым навыкам использования оборудования, компьютерной сети и графических программ.
07.2001г.-02.2003г. – СЦ «Скорпио» - программист, web-дизайнер, менеджер по рекламе, дизайнер
- разработал динамически обновляющийся интернет-магазин, связанный с компьютерной системой предприятия
- разработал, совместно с директором предприятия, специализированный модуль для системы «1С предприятие».
11.1996-07.2001г. – ООО «Черкизово-Урал» - программист, инженер компьютерной службы
- обслуживал внедрение управленческой компьютерной системы предприятия
- поддерживал программное обеспечение (разработчик находился в Москве), настраивал рабочие места пользователей
- обучал сотрудников работе в компьютерной системе
- разрабатывал прикладное программное обеспечение для внутренних целей предприятия (бухгалтерия, коммерческий отдел, удаленный склад-магазин)
Возраст: 35года
Дополнительные сведения: Языки программирования – VB, в том числе при
использовании в среде Internet.
Специализированные для серверов Internet: ASP, PHP, SQL, MySql
Дизайнерское программное обеспечение –
Corel Draw, Photoshop, ImageReady, InDesign, Pagemaker
Технический английский.
Есть опыт руководящей работы.
О себе: Обучаем, работоспособен, способен работать в коллективе.
Женат, 3-е детей, без вредных привычек
Моб.Тел. 89068635549
Дом. Тел 7276715
E_mail: [email protected]