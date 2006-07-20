Образование: Высшее

Окончил в 1993г. Челябинский Государственный Университет.

Специальность – теоретическая физика (красный диплом)

Опыт работы:

01.2006г.- 08.2006 – Верстка журнала, дизайнер, WEB-дизайнер. Разработал внутреннюю систему обработки информации, web сайт на основе бесплатных движков smalnuke, nuke. А также с использованием библиотеки smarty. (Все с использованием mySQL).

05.2004г.– 12.2005 – «Фотолэнд» – фотодизайнер. По совместительству

web програмист.

02.2003г.-04.2004г. – Фотоцентр - программист, web-дизайнер, фотодизайнер,

- Разрабатывал, совместно с другими программистами, программную технологию производства «медальонок»

- создал web-сайт с обновляющимся контекстом на основе базы данных,

- обслуживал компьютерную систему предприятия (смешанная система PC и MAC), около 10 машин,

- отвечал за фотопечать на широкоформатных цифровых фотопечатных машинах (Frontierra 370, Durst Epsilon 30 и др.)

- обучал сотрудников необходимым навыкам использования оборудования, компьютерной сети и графических программ.

07.2001г.-02.2003г. – СЦ «Скорпио» - программист, web-дизайнер, менеджер по рекламе, дизайнер

- разработал динамически обновляющийся интернет-магазин, связанный с компьютерной системой предприятия

- разработал, совместно с директором предприятия, специализированный модуль для системы «1С предприятие».

11.1996-07.2001г. – ООО «Черкизово-Урал» - программист, инженер компьютерной службы

- обслуживал внедрение управленческой компьютерной системы предприятия

- поддерживал программное обеспечение (разработчик находился в Москве), настраивал рабочие места пользователей

- обучал сотрудников работе в компьютерной системе

- разрабатывал прикладное программное обеспечение для внутренних целей предприятия (бухгалтерия, коммерческий отдел, удаленный склад-магазин)

Возраст: 35года

Дополнительные сведения: Языки программирования – VB, в том числе при

использовании в среде Internet.

Специализированные для серверов Internet: ASP, PHP, SQL, MySql

Дизайнерское программное обеспечение –

Corel Draw, Photoshop, ImageReady, InDesign, Pagemaker

Технический английский.

Есть опыт руководящей работы.

О себе: Обучаем, работоспособен, способен работать в коллективе.

Женат, 3-е детей, без вредных привычек

Моб.Тел. 89068635549

Дом. Тел 7276715

E_mail: [email protected]