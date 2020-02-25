e-mail:[email protected]
Дизайн и рекламное сопровождение, продвижение.
Профессионализм, порядочность, ответственность, достижение оптимального результата.
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e-mail: [email protected]
Портфолио
- Логотип кофейни169 просмотров
- Логотип ТМ Flappy128 просмотров
- Разработка корпоративных изданий150 просмотров
- Логотип сети ресторанов190 просмотров
- Логотип ТМ200 просмотров
- Дизайн сайта ТМ115 просмотров
- ТМ "Ollo"112 просмотров
- ТМ "Юнион Соттон"131 просмотр
- ТМ "Юнион Соттон"125 просмотров
- ТМ "Молоко от фермера" , торговая сеть493 просмотра
- Сеть ресторанов Insalato131 просмотр
- Разработка подарочной упаковки120 просмотров