Специализация: Корпоративный стиль, товарные знаки, логотипы.
Предпочтение заказчикам комплексных проектов по brand identity.
Опыт работы: 10 лет
Образование: художественное и компьютерное по специальности.
Профессиональный и творческий подход к созданию логотипов и фирменных стилей, где дизайн является важной, но все-таки только составляющей, частью работы.
В портфолио представлены только работы принятые и оплаченные заказчиками. Многие интересные идеи пока еще так и не увидели свет.
Стоимость работ: от 200 Евро.
Предоплата: 100%.
Сроки: зависят от сложности поставленных задач и глубины проработки проекта.
Портфолио
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