Специализация: Корпоративный стиль, товарные знаки, логотипы.

Предпочтение заказчикам комплексных проектов по brand identity.

Опыт работы: 10 лет

Образование: художественное и компьютерное по специальности.

Профессиональный и творческий подход к созданию логотипов и фирменных стилей, где дизайн является важной, но все-таки только составляющей, частью работы.

В портфолио представлены только работы принятые и оплаченные заказчиками. Многие интересные идеи пока еще так и не увидели свет.

Стоимость работ: от 200 Евро.

Предоплата: 100%.

Сроки: зависят от сложности поставленных задач и глубины проработки проекта.