surfin_bird

Мне 25 лет.

Живу в Санкт-Петербурге.

Тел. мобильный:+7 921 3871592

Образование - высшее.

Компьютерной графикой и дизайном занимаюсь профессионально более 3 лет.

Непрофессионально - с 16 лет.

Имею опыт работы на постоянной основе (3D моделлер\аниматор, студия

Cinematronic) и фрилансером.

Хорошо знаю программамы: Flash, 3D studio MAX, Photoshop,

RealFlow, Pro Motion, Corel Draw.