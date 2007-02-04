surfin_bird

Кирилл Каган surfin_birdsurfin_bird
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Мне 25 лет.
Живу в Санкт-Петербурге.
Тел. мобильный:+7 921 3871592
Образование - высшее.
Компьютерной графикой и дизайном занимаюсь профессионально более 3 лет.
Непрофессионально - с 16 лет.
Имею опыт работы на постоянной основе (3D моделлер\аниматор, студия
Cinematronic) и фрилансером.
Хорошо знаю программамы: Flash, 3D studio MAX, Photoshop,
RealFlow, Pro Motion, Corel Draw.
Действие аккаунта приостановлено!