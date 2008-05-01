Образование:

На данный момент неоконченное высшее:

Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) - психологический факультет, 4 курс (по специальности психотерапия) - соответсвенно есть огромный опыт написания всевозможных письменных работ на заданные тематики по гуманитарным наукам в режиме "импровизируй..."

Хорошее знание англиского языка, A-level по англ. и англ. литературе.

Более чем уверенный пользователь ПК (Microsoft office), знание графических программ (Photoshop, Image ready, Open Canvas, Adobe illustrator и всего того, что может понадобиться для конкретной задачи)

Веб-дизайн, создание сайтов:

Отличное знание HTML и CSS

JAVA (начальный уровень, умение создавать несложные скрипты)

Хобби:

Художественная фотография, рисование (преимущественно графика), написание прозы, путешествия, верховая езда, исторические танцы, искусство, веб-дизайн , психология

Личные качества:

Изобретательность, быстрая обучаймость, наличие художественного вкуса... что тут еще можно вспомнить? Коммуникабельность (что врядли надо в удаленной работе), умение говорить (и писать) практически на любую тему, аналитический склад ума...

Если быть честной, то изобретательность считаю своим самым важным личным качеством) Ибо оно помогает найти решение в любой ситуации.