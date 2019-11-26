svelana1lana

Приветствую, Вас! Меня зовут Светлана и оказываю следующие виды услуг:
1.Ведение бухгалтерского и налогового учета, кадровый учет, с различными организационно-правовыми формами и системами налогообложения;
2.Обучаю ИП расчетам налогов, ежегодных страховых взносов и заполнению деклараций для самостоятельной работы;
3.Работа с банками, первичной документацией, начислением заработной платы (отпуска, больничные листы, пособия, возмещение средств из ФСС);
4.Формирование и сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, Росстат;
5.Работа с налоговой инспекцией по поводу штрафов, недоимок и блокировок счетов;
6.Восстановление учета;
7.Успешное прохождение камеральных и документальных проверок;
8.Возмещение НДС ( в том числе экспортный);
9.Консультации по налоговому планированию и оптимизации;
10 Подготовка нулевой отчетности;
11.Составление деклараций 3НДФЛ;
Качественно и оперативно. Опыт работы 10 лет.