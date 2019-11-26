svelana1lana

Приветствую, Вас! Меня зовут Светлана и оказываю следующие виды услуг:

1.Ведение бухгалтерского и налогового учета, кадровый учет, с различными организационно-правовыми формами и системами налогообложения;

2.Обучаю ИП расчетам налогов, ежегодных страховых взносов и заполнению деклараций для самостоятельной работы;

3.Работа с банками, первичной документацией, начислением заработной платы (отпуска, больничные листы, пособия, возмещение средств из ФСС);

4.Формирование и сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, Росстат;

5.Работа с налоговой инспекцией по поводу штрафов, недоимок и блокировок счетов;

6.Восстановление учета;

7.Успешное прохождение камеральных и документальных проверок;

8.Возмещение НДС ( в том числе экспортный);

9.Консультации по налоговому планированию и оптимизации;

10 Подготовка нулевой отчетности;

11.Составление деклараций 3НДФЛ;

Качественно и оперативно. Опыт работы 10 лет.