sveta_blondinka

диктор&звукооператор

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Диктор, голос универсальный, опыт работы 5 лет, имею проф. образование, работаю в паре с профессиональным звукооператором.

В настоящее время зам. глав. редактора и диджей радиостанции "Ретро ФМ" г.Нижнекамск.

Тракт:

1. Микрофон: Dynamic Hyper cardioid EV N/D 457B;

2. Музыкальный пульт: Oxygen 4 Axel Technology;

3. Звуковая карта: M-Audio Delta 1010;

4. Динамическая обработка производится на программе Adobe Audition CS 5.5.