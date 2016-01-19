sveta_blondinka

Светлана sveta_blondinkasveta_blondinka
44 годаРоссия/Нижнекамск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
диктор&звукооператор
Рекламные ролики, детские сказки, информационные тексты, лекции и аудиокниги, автоответчики. Озвучка и копирайт. Портфолио https://yadi.sk/d/3AN7FEJbnGq92
Диктор, голос универсальный, опыт работы 5 лет, имею проф. образование, работаю в паре с профессиональным звукооператором.
В настоящее время зам. глав. редактора и диджей радиостанции "Ретро ФМ" г.Нижнекамск.
Тракт:
1. Микрофон: Dynamic Hyper cardioid EV N/D 457B;
2. Музыкальный пульт: Oxygen 4 Axel Technology;
3. Звуковая карта: M-Audio Delta 1010;
4. Динамическая обработка производится на программе Adobe Audition CS 5.5.
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