Предоставляюуслуги Контент-Менеджера: - Уверенный пользователь ПК и сети интернет (поисковики,браузеры, почта, ftp и т. п.).
- Занимаюсь наполнением сайтов, интернетмагазинов, поиском информации с
последующим размещением, обработкой изображений.
- Опыт работы в телефонной компании – общение с клиентами – 6лет
- Опыт работы в интернет-магазине по продаже расходных материалов - 3года
- Высокая грамотность текстов, аккуратность вработе.
- Выполняю большие объемы работы, постоянно на связи,грамотный русский/чешский
- Администрирование сайтов на системах: Joomla
- Офисные программы Mc Word, Excel Corel, Photoshop.
- Опыт создания и продвижения личного сайта– www.1toner.cz, www.avtoprokat-praha.ru
Образование:
Высшее
с 09.1995 по 06.2001– Новосибирский университет телекоммуникации и информатики, Новосибирск.
2002 – курс «Общениес клиентами»
2003г. – курс «Активные продажи»
Готова к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству! Ищу работу на постоянной основе!
- Наличие современного ПК
- Наличие быстрого Интернета - 12 мбит/сек, никаких 3G-модемов
Оплату принимаю на банковскую карту, webmoney.
Меня можно найти здесь:
2. Skype – kovaro
3. +420 608 451 857