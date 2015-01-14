Предоставляюуслуги Контент-Менеджера: - Уверенный пользователь ПК и сети интернет (поисковики,браузеры, почта, ftp и т. п.).

- Занимаюсь наполнением сайтов, интернетмагазинов, поиском информации с

последующим размещением, обработкой изображений.

- Опыт работы в телефонной компании – общение с клиентами – 6лет

- Опыт работы в интернет-магазине по продаже расходных материалов - 3года

- Высокая грамотность текстов, аккуратность вработе.

- Выполняю большие объемы работы, постоянно на связи,грамотный русский/чешский

- Администрирование сайтов на системах: Joomla

- Офисные программы Mc Word, Excel Corel, Photoshop.

- Опыт создания и продвижения личного сайта– www.1toner.cz, www.avtoprokat-praha.ru

Образование:

Высшее

с 09.1995 по 06.2001– Новосибирский университет телекоммуникации и информатики, Новосибирск.

2002 – курс «Общениес клиентами»

2003г. – курс «Активные продажи»

Готова к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству! Ищу работу на постоянной основе!

- Наличие современного ПК

- Наличие быстрого Интернета - 12 мбит/сек, никаких 3G-модемов

Оплату принимаю на банковскую карту, webmoney.

Меня можно найти здесь:

1. [email protected]

2. Skype – kovaro

3. +420 608 451 857