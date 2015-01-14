svetaroy

Светлана Кайгородова svetaroy

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Предоставляюуслуги Контент-Менеджера: - Уверенный пользователь ПК и сети интернет (поисковики,браузеры, почта, ftp и т. п.).

 -       Занимаюсь наполнением сайтов, интернетмагазинов,  поиском информации с

последующим размещением,    обработкой изображений.

-       Опыт работы  в телефонной компании – общение с клиентами – 6лет

-       Опыт работы в интернет-магазине  по продаже расходных материалов  -  3года

-       Высокая грамотность текстов, аккуратность вработе.

-       Выполняю большие объемы работы, постоянно на связи,грамотный русский/чешский

-       Администрирование сайтов на системах: Joomla

-       Офисные программы Mc Word, Excel Corel, Photoshop.

 -       Опыт создания и продвижения личного сайта– www.1toner.czwww.avtoprokat-praha.ru

 Образование:

Высшее

с 09.1995 по 06.2001– Новосибирский университет телекоммуникации и информатики, Новосибирск.

2002 – курс «Общениес клиентами»

2003г. – курс «Активные продажи»

Готова к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству! Ищу работу на постоянной основе! 

-        Наличие современного ПК

-       Наличие быстрого Интернета - 12 мбит/сек, никаких 3G-модемов

Оплату принимаю на  банковскую карту, webmoney.

Меня можно найти здесь:

1.       [email protected]

2.       Skype – kovaro

3.       +420 608 451 857