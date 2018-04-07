svetlanna18

Здравствуйте!

Меня зовут Светлана!

К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата. Работая со мной, Вы получаете не шаблонный, а разработанный индивидуально для Вас дизайн. При работе учитываю все Ваши пожелания. Предлагаю наиболее подходящие концепции дизайна в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатоми.

После утверждения Вами макета предоставляю исходник в psd по слоям для последующей верстки. Слои сформированы таким образом, чтобы верстальщику было комфортно работать с полученным материалом. В дальнейшем сотрудничаю с программистом, помогая реализовать сложные моменты дизайна.