Обзвон и прозвон по базе с целью информирования
Предлагаю сервис для автоматическогоинтеллектуального обзвона! С помощью такого сервиса можно: проверить готовность
к сотрудничеству (из холодных выявить теплых); проинформировать ваших клиентов
о сервисах и программах компании, о проводимых акциях; информировать
контрагентов о предстоящих мероприятиях, об оказываемых услугах; а также
поздравить своих клиентов с праздниками и многое другое. И сделать это все
можно живым человеческим голосом, с возможностью получить ответы, вовлекая
собеседника в беседу.
Действие аккаунта приостановлено!