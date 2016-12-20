Обзвон и прозвон по базе с целью информирования

Предлагаю сервис для автоматическогоинтеллектуального обзвона! С помощью такого сервиса можно: проверить готовность

к сотрудничеству (из холодных выявить теплых); проинформировать ваших клиентов

о сервисах и программах компании, о проводимых акциях; информировать

контрагентов о предстоящих мероприятиях, об оказываемых услугах; а также

поздравить своих клиентов с праздниками и многое другое. И сделать это все

можно живым человеческим голосом, с возможностью получить ответы, вовлекая

собеседника в беседу.