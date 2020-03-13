svosipova2017

Графический дизайн. Всё от визитки до наружней рекламы.

Разработаю макеты любой сложности. Все виды полиграфической продукции (визитки, листовки, флаеры, пригласительные, календари, буклеты, меню, открытки и другое), баннеры, вывески. Разработка дизайна для оформления магазинов, офисов.... Логотипы, фирменный стиль... Стенды для детских садов, школ. А также обработка фотографий, ретушь, цветокоррекция. Портреты на холсте.

Выполнение работы качественно, в срок. Опыт более 10 лет.