Монтаж видео по вашему вкусу

Добрый день, я могу смонтировать вам интересное видео из имеющихся у вас материалов, вставить перебивки, чтобы зритель не успел заскучать, а также добавить переходы и текст (при необходимости), могу поработать над моушен дизайном.

По прайсу:

- поиск лучших фрагментов и нарезка со склейкой - 2000 руб./час. исходных материалов;

- переходы в оптимальном количестве 400 руб.;

- добавление видео эффектов - 500 руб.;

- стабилизация (результат на 50% зависит качества исходников) - 400 руб.;

- поиск подходящей музыки без АП - 350 руб.;

- добавление звуковых эффектов - 300 руб.;

- небольшая цветокоррекция - 300 руб.;

- добавление текста - от 100 руб. в зависимости от объёма и сложности (эффектности);

- рендер видео с оптимальными параметрами для YouTube или Instagram - Бесплатно;

- одна правка конечного ролика - Бесплатно.

Объём наложения аудио/видео эффектов обсуждается с заказчиком с последующей корректировкой цены в обе стороны.

От заказчика требуется:

- загрузить исходные фото/видео/аудио материалы на облачный сервис и отправить ссылку;

- предоставить ТЗ или максимально подробно описать желаемый результат или показать пример.

Если Вас устраивают условия данного предложения, прошу дать ответ.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Сокур Вадим.