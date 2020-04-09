Добрый день, я могу смонтировать вам интересное видео из имеющихся у вас материалов, вставить перебивки, чтобы зритель не успел заскучать, а также добавить переходы и текст (при необходимости), могу поработать над моушен дизайном.
По прайсу:
- поиск лучших фрагментов и нарезка со склейкой - 2000 руб./час. исходных материалов;
- переходы в оптимальном количестве 400 руб.;
- добавление видео эффектов - 500 руб.;
- стабилизация (результат на 50% зависит качества исходников) - 400 руб.;
- поиск подходящей музыки без АП - 350 руб.;
- добавление звуковых эффектов - 300 руб.;
- небольшая цветокоррекция - 300 руб.;
- добавление текста - от 100 руб. в зависимости от объёма и сложности (эффектности);
- рендер видео с оптимальными параметрами для YouTube или Instagram - Бесплатно;
- одна правка конечного ролика - Бесплатно.
Объём наложения аудио/видео эффектов обсуждается с заказчиком с последующей корректировкой цены в обе стороны.
От заказчика требуется:
- загрузить исходные фото/видео/аудио материалы на облачный сервис и отправить ссылку;
- предоставить ТЗ или максимально подробно описать желаемый результат или показать пример.
Если Вас устраивают условия данного предложения, прошу дать ответ.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Сокур Вадим.
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