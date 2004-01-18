Копирайтер, рерайтер

Приветствую!

Коротко о себе, меня зовут Святослав, мне 19 лет.

Я Копирайтер. Мой опыт работы в этой сфере 2 года.

Есть опыт выполнения заказов на фрилансе .

Работая со мной вы гарантированно сэкономите:



Время . В срок выполню ваше задание. Меньше слов - больше дела;

Деньги . Качественно создам красивый арт-объект на основе вашего; технического задания, что сэкономит ваш бюджет.

Нервы. Все возможные корректировки работ, предложенные вами уже включены в их стоимость. Именно поэтому все Ваши правки будут исполнены безукоризненно и без лишних вопросов.

Даю гарантию на то, что в течение 3-х недель после передачи исходника, ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже, будут бесплатно исправлены.



Мои услуги:

рерайт

копирайтинг

авторские произведения (сказки, стихотворения, проза)

SMM-тексты

SEO-статьи, LSI

информационные статьи

редакция/фирменная упаковка текста



Работая со мной вы гарантиованно получаете:



Более 2-х вариантов работы

Возможность править, корректировать работу;

Заказ гарантированно выполненный в срок;

Работаю без выходных с 7:00 до 23:00, всегда на связи.

Мой телеграмм: https://t.me/svyat_smirnoff

Моя почта: [email protected]

Примеры моих работ вы можете посмотреть у меня в профиле.