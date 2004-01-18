Приветствую!
Коротко о себе, меня зовут Святослав, мне 19 лет.
Я Копирайтер. Мой опыт работы в этой сфере 2 года.
Есть опыт выполнения заказов на фрилансе.
Работая со мной вы гарантированно сэкономите:
Время. В срок выполню ваше задание. Меньше слов - больше дела;
Деньги. Качественно создам красивый арт-объект на основе вашего; технического задания, что сэкономит ваш бюджет.
Нервы. Все возможные корректировки работ, предложенные вами уже включены в их стоимость. Именно поэтому все Ваши правки будут исполнены безукоризненно и без лишних вопросов.
Даю гарантию на то, что в течение 3-х недель после передачи исходника, ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже, будут бесплатно исправлены.
Мои услуги:
рерайт
копирайтинг
авторские произведения (сказки, стихотворения, проза)
SMM-тексты
SEO-статьи, LSI
информационные статьи
редакция/фирменная упаковка текста
Работая со мной вы гарантиованно получаете:
Более 2-х вариантов работы
Возможность править, корректировать работу;
Заказ гарантированно выполненный в срок;
Работаю без выходных с 7:00 до 23:00, всегда на связи.
Мой телеграмм: https://t.me/svyat_smirnoff
Моя почта: [email protected]
Примеры моих работ вы можете посмотреть у меня в профиле.
Портфолио
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