svyatoslav_sm

Святослав Смирнов svyatoslav_sm

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Копирайтер, рерайтер

Приветствую!
Коротко о себе, меня зовут Святослав, мне 19 лет.
Я Копирайтер. Мой опыт работы в этой сфере 2 года.
Есть опыт выполнения заказов на фрилансе.
Работая со мной вы гарантированно сэкономите:

  • Время. В срок выполню ваше задание. Меньше слов - больше дела;

  • Деньги. Качественно создам красивый арт-объект на основе вашего; технического задания, что сэкономит ваш бюджет.

  • Нервы. Все возможные корректировки работ, предложенные вами уже включены в их стоимость. Именно поэтому все Ваши правки будут исполнены безукоризненно и без лишних вопросов.

Даю гарантию на то, что в течение 3-х недель после передачи исходника, ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже, будут бесплатно исправлены.

Мои услуги:

  • рерайт

  • копирайтинг

  • авторские произведения (сказки, стихотворения, проза)

  • SMM-тексты

  • SEO-статьи, LSI

  • информационные статьи

  • редакция/фирменная упаковка текста


Работая со мной вы гарантиованно получаете:

  • Более 2-х вариантов работы

  • Возможность править, корректировать работу;

  • Заказ гарантированно выполненный в срок;

Работаю без выходных с 7:00 до 23:00, всегда на связи.
Мой телеграмм: https://t.me/svyat_smirnoff

Моя почта: [email protected]
Примеры моих работ вы можете посмотреть у меня в профиле.

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