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Контактная информация:
Фамилия, имя, отчество: Лебединский Станислав Сергеевич
Фамилия, имя, отчество (en): Stanislav S. Lebedinskiy
Дата рождения: 1976-5-6
Пол: Мужской
Дом. телефон: 343943
E-mail: [email protected]
Гражданство: Россия
Город: Пятигорск
Почтовый адрес: г. Пятигорск ул. Саманная 31
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Цель: претендую на должность системного администратора, инженера электронщика, монтажника связи.
Область деятельности: Информационные технологии
Ожидаемый уровень дохода: от 8000 в месяц
График работы: полная занятость
Ваши пожелания к новой работе: дружный, слаженный коллектив
Ваши долгосрочные карьерные планы: повышение уровня квалификации, карьерный рост
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Образование:
Уровень образования: Высшее
Основное образование:
Сентябрь/1993 - Июнь/1997 Пятигорский Государственный Лингвистический Университет Факультет английского языка и психологии, английский язык и психология
Бакалавр
Сентябрь/1996 - Июль/2002 Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет, заочное отделение, Факультет автоматики и вычислительной техники, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Профессия: Инженер
Февраль/2004 – Март/2004 курсы при НОУ Учебный центр “А. Ф. Конто” по дисциплине: Администрирование OS Windows 2000 Server
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Профессиональный опыт
Сведения о трудовой деятельности:
Январь/2005 - июнь/2005 г. Пятигорск. ОКБ "Контур"
Начальник сектора внедрения программных средств
Администрирование ЛВС из 30 машин, конфигурирование и внедрение системы видеонаблюдения Тайфун на станциях СКЖД. В подчинении 6 человек, внедрение и поддержка системы комплексного управления предприятием "Парус". Поддержка Веб сайта.
Июль/2004 - ноябрь/2004 г. Пятигорск. ОКБ "Контур"
Инженер-электроник
Установка, наладка телефонных и компьютерных сетей, систем видео наблюдения, систем СГПТ, систем сигнализации.
Май/2004 - июнь/2004 г. Москва. ОАО "Фармимекс"
Ведущий специалист отдела информационных и компьютерных технологий
Администрирование ЛВС из 100 машин,1С Предприятие 7.7, мини АТС, модернизация и мелкий ремонт компьютеров.
Сентябрь/2002 - Март/2004 г. Москва. ООО "Нортон" - Эксклюзивный поставщик Senator в России.
Системный администратор
Администрирование ЛВС из 30 машин,1С Предприятие 7.7, модернизация и мелкий ремонт компьютеров.
Март/1998 - Июль/2002 г. Пятигорск. ОКБ "Контур" - Установка, наладка телефонных и компьютерных сетей.
Электромонтажник
Установка, наладка и администрирование ЛВС
Владение иностранными языками:
Английский - читаю, могу объясниться, технический
Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта (summary): Сборка, замена комплектующих. Монтаж локальных сетей, настройка ПО для серверов и рабочих станций. Установка антивирусного ПО, firewall, backup данных. Обслуживание офисной техники (принтеры, сканеры и т. п.) Установка и администрирование серверов на базе ОС: "Windows 2000 Server", "Windows XP".
Установка и настройка Proxy Server: Wingate, Winrout. Mail server: Microsoft Exchange 5.5. Почтовых клиентов: The Bat!, Outlook Express, администрирование 1С Предприятие 7.7, владею MS Office, Corel Draw, Photoshop, ICQ, FTP pro.
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Дополнительная информация
Семейное положение, сведения о детях: Женат, детей нет
Увлечения, хобби: Баскетбол, футбол
Дополнительные сведения: Контактен, доброжелателен.
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