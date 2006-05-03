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Контактная информация:

Фамилия, имя, отчество: Лебединский Станислав Сергеевич

Фамилия, имя, отчество (en): Stanislav S. Lebedinskiy

Дата рождения: 1976-5-6

Пол: Мужской

Дом. телефон: 343943

E-mail: [email protected]

Гражданство: Россия

Город: Пятигорск

Почтовый адрес: г. Пятигорск ул. Саманная 31

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Цель: претендую на должность системного администратора, инженера электронщика, монтажника связи.

Область деятельности: Информационные технологии

Ожидаемый уровень дохода: от 8000 в месяц

График работы: полная занятость

Ваши пожелания к новой работе: дружный, слаженный коллектив

Ваши долгосрочные карьерные планы: повышение уровня квалификации, карьерный рост

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Образование:

Уровень образования: Высшее

Основное образование:

Сентябрь/1993 - Июнь/1997 Пятигорский Государственный Лингвистический Университет Факультет английского языка и психологии, английский язык и психология

Бакалавр

Сентябрь/1996 - Июль/2002 Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет, заочное отделение, Факультет автоматики и вычислительной техники, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Профессия: Инженер

Февраль/2004 – Март/2004 курсы при НОУ Учебный центр “А. Ф. Конто” по дисциплине: Администрирование OS Windows 2000 Server

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Профессиональный опыт

Сведения о трудовой деятельности:

Январь/2005 - июнь/2005 г. Пятигорск. ОКБ "Контур"

Начальник сектора внедрения программных средств

Администрирование ЛВС из 30 машин, конфигурирование и внедрение системы видеонаблюдения Тайфун на станциях СКЖД. В подчинении 6 человек, внедрение и поддержка системы комплексного управления предприятием "Парус". Поддержка Веб сайта.

Июль/2004 - ноябрь/2004 г. Пятигорск. ОКБ "Контур"

Инженер-электроник

Установка, наладка телефонных и компьютерных сетей, систем видео наблюдения, систем СГПТ, систем сигнализации.

Май/2004 - июнь/2004 г. Москва. ОАО "Фармимекс"

Ведущий специалист отдела информационных и компьютерных технологий

Администрирование ЛВС из 100 машин,1С Предприятие 7.7, мини АТС, модернизация и мелкий ремонт компьютеров.

Сентябрь/2002 - Март/2004 г. Москва. ООО "Нортон" - Эксклюзивный поставщик Senator в России.

Системный администратор

Администрирование ЛВС из 30 машин,1С Предприятие 7.7, модернизация и мелкий ремонт компьютеров.

Март/1998 - Июль/2002 г. Пятигорск. ОКБ "Контур" - Установка, наладка телефонных и компьютерных сетей.

Электромонтажник

Установка, наладка и администрирование ЛВС

Владение иностранными языками:

Английский - читаю, могу объясниться, технический

Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта (summary): Сборка, замена комплектующих. Монтаж локальных сетей, настройка ПО для серверов и рабочих станций. Установка антивирусного ПО, firewall, backup данных. Обслуживание офисной техники (принтеры, сканеры и т. п.) Установка и администрирование серверов на базе ОС: "Windows 2000 Server", "Windows XP".

Установка и настройка Proxy Server: Wingate, Winrout. Mail server: Microsoft Exchange 5.5. Почтовых клиентов: The Bat!, Outlook Express, администрирование 1С Предприятие 7.7, владею MS Office, Corel Draw, Photoshop, ICQ, FTP pro.

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Дополнительная информация

Семейное положение, сведения о детях: Женат, детей нет

Увлечения, хобби: Баскетбол, футбол

Дополнительные сведения: Контактен, доброжелателен.

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