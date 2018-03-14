sweeet1337

★ Делаю сайты ★ Качественно ★ Грамотно ★ В сжатые сроки ★

Привет! Меня зовут Ярослав. Я являюсь студентом компьютерной академии. Занимаюсь разработкой и созданием сайтов.

Из чего я исхожу при разработке сайта?

1. Пожелания клиента, ТЗ и функции которые хочет видеть клиент.

2. Учитываю конкурентов, важно чтоб ваш сайт не был копией кого-то, а полноценной боевой единицей. Я учитываю функции, а также ключи (которыми конкурент привлекает клиента), это позволяет мне сделать полноценный сайт, который вбирает в себя все самое лучшее, и при этом остаётся в своем стиле.

3. Адаптивность. При разработке сайта часто выходит так, что ваш сайт в мобильной версии теряет свой стиль и шарм. Как с этим бороться? При разработке сайта я уделяю особое внимание его стилю, и мобильная версия лишь подтверждает индивидуальность и самодостаточность вашей компании.

4. SEO — я учитываю возможности вашего сайта, готовлю и устанавливаю нужные плагины для полноценной работы вашего сайта.

5. Ты сделаешь сайт, а я не смогу им управлять. Нет, увы не так. В стоимость разработки входит пошаговая инструкция по управлению и администрированию сайта. И при этом первый месяц я выполняю поддержку бесплатно.

6. Сделаешь сайт, и где тебя искать? Все очень просто, если вам нужны гарантии, которые больше чем имидж мастера, ведь бренд можно поменять, но фамилию — нет. Я заключаю с Вами договор на производство сайта, также заключаю договор на обслуживание, с пролонгацией. Таким образом некоторых клиентов я веду по 1-2 года, дорабатываю их сайты, по необходимости расширяю функционал и прочее.

С уважением, Куличенко Ярослав.

Тел.: +38 (098) 889-38-91 (Viber и Telegram)

Email: [email protected]