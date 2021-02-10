Молодая, позитивная, энергичная и быстро учусь новому ;)
Добрый день, уважаемые заказчики!
Меня зовут Светлана и я рада предложить вам свои услуги:
- наполнение сайтов
- тестировщик
- создание контента (текстовый и визуальный) instagram, facebook
или администратор-менеджер на постояннной основе
- переводчик с английского на русский/украинский или наоборот
О себе:
- есть опыт работы в онлайн бизнесе, в том числе Амазон и другие
- молодая, позитивная, энергичная
- быстро учусь (по этому готова рассмотреть разные виды работы)
- на связи 24/7
мой номер: +380954495375
Портфолио
- Администратор-менеджер instagram/facebook93 просмотра
- Создание контента60 просмотров
- Photoshop73 просмотра
- Наполнение сайта68 просмотров