Молодая, позитивная, энергичная и быстро учусь новому ;)

‍Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Светлана и я рада предложить вам свои услуги:

- наполнение сайтов

- тестировщик

- создание контента (текстовый и визуальный) instagram, facebook

или администратор-менеджер на постояннной основе

- переводчик с английского на русский/украинский или наоборот

О себе:

- есть опыт работы в онлайн бизнесе, в том числе Амазон и другие

- молодая, позитивная, энергичная

- быстро учусь (по этому готова рассмотреть разные виды работы)

- на связи 24/7

мой номер: +380954495375