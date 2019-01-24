synapsegroup

Медийные проекты любой сложности под ключ- ART / Графический дизайн / Технология и проектирование / Бизнес моделирование / Звукорежиссура / Управление
https://cloud.mail.ru/public/EyEf/PzR697BgD - Резюме
Проекты:
https://cloud.mail.ru/public/Bm9r/GHGGWQRuT - презентация HARDY Lounge Bar г. Москва
https://cloud.mail.ru/public/9nRK/yLriapMkS - ресторан Nutricula г. Москва
https://cloud.mail.ru/public/697A/bon46yrP6 - проект музыкального фестиваля Beluga Dance Storm (проект для титульного спонсора)
https://cloud.mail.ru/public/Gq6a/HMXkGNjo8 - баннер для магазина на Аркаиме
https://cloud.mail.ru/public/K7LL/PmJiA4PDT - презентация музыкального фестиваля DUM
https://cloud.mail.ru/public/AfPM/Pg5563Kk9 - бизнес план музыкального фестиваля DUM
https://cloud.mail.ru/public/6B1M/jEZHrLR8X - эскиз для музыкальной арены в М.О.
Сергей Евгеньевич +79645954855
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