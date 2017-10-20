Графический дизайнер
Я дизайнер, работаю в сфере рекламы уже более 6 лет. Предлагаю услуги разработки логотипов и фирменных стилей, а также дизайн-макетов любой сложности (визитки, листовки, буклеты, вывески, баннеры, меню, POS, сувенирная продукция). Я работаю через агентство, вы можете быть уверенны, что ваш заказ будет выполнен качественно и в срок. Можем предоставить цветопробу. Занимаемся разработкой концепций вывесок, для согласования в администрации.
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Портфолио
- Фирменный стиль для школы английского языка172 просмотра
- Фирменный стиль "Автотрейд+"119 просмотров
- Логотип для автотехцентра136 просмотров
- Логотип для рекламного агентства107 просмотров
- Логотип для "Автотрейд+"181 просмотр
- Разработка логотипа118 просмотров
- Логотип для доставки японской кухни135 просмотров
- Лого-знак для ресторана103 просмотра
- Логотип для пекарни118 просмотров
- Логототип для конкурса115 просмотров
- Логотип для типографии313 просмотров
- Логотип для фотографа120 просмотров