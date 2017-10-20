Графический дизайнер

Я дизайнер, работаю в сфере рекламы уже более 6 лет. Предлагаю услуги разработки логотипов и фирменных стилей, а также дизайн-макетов любой сложности (визитки, листовки, буклеты, вывески, баннеры, меню, POS, сувенирная продукция). Я работаю через агентство, вы можете быть уверенны, что ваш заказ будет выполнен качественно и в срок. Можем предоставить цветопробу. Занимаемся разработкой концепций вывесок, для согласования в администрации.