Контент- менеджер

Опыт работы с сфере контент-менеджер уже более 3 лет. Работала с более 50 сайтов на разных СМS в том числе и на самописных.

Перед вами последние сайты с которыми я работала.

http://clubrp.ru - Интернет магазин оптовых закупок

http://kupikaif.ru - Развлечения

http://mebelermo.ru - Интернет магазин мебели

http://wikimart.ru - Интернет магазин бытовой техники

http://odniskidki.ru - Скидки городов России

http://www.3byte.ru/ - Компютерная техника

http://luxury-clothing.ru - Элитная одежда