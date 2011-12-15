Контент- менеджер
Опыт работы с сфере контент-менеджер уже более 3 лет. Работала с более 50 сайтов на разных СМS в том числе и на самописных.
Перед вами последние сайты с которыми я работала.
http://clubrp.ru - Интернет магазин оптовых закупок
http://kupikaif.ru - Развлечения
http://mebelermo.ru - Интернет магазин мебели
http://wikimart.ru - Интернет магазин бытовой техники
http://odniskidki.ru - Скидки городов России
http://www.3byte.ru/ - Компютерная техника
http://luxury-clothing.ru - Элитная одежда
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!