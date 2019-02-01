Графический дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я могу сделать Вам отличный, запоминающийся логотип. Я имею архитектурное образование и 2 года проработала дизайнером в мастерской по изготовлению декораций для различных мероприятий , поэтому у меня большой опыт в изобретении чего-то нового и необычного.

Я владею графическими программами на высоком уровне, подхожу к каждому проекту ответственно, с полным погружением. Главным в проекте считаю креативность решения и эстетику восприятия.

Буду рада сотрудничеству!

Ссылка на мои работы: https://www.behance.net/taninapoch1608