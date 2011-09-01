tanya-olishevska

написание дипломных, курсовых работ, статьи и не только..
Последнее место работы:
09.2011 – по сегодня
Компания КЦ «Специалист»
Должность
Секретарь, экономист, заместитель
Обязанности
- состав отчета проделанных работ на фирме
- работа с клиентами
- написание заказанных работ
- выполнение мелких поручений
- прием факсов и т.п.
Дополнительные сведения
Хорошо владею ПК. Знание языков: украинский (родной),
русский, английский (базовый уровень - со словарем)
Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, исполнительность,
порядочность, коммуникабельность, честность. Оптимизм,
доброжелательность.