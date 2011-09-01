tanya-olishevska

написание дипломных, курсовых работ, статьи и не только..

Последнее место работы:

09.2011 – по сегодня

Компания КЦ «Специалист»

Должность

Секретарь, экономист, заместитель

Обязанности

- состав отчета проделанных работ на фирме

- работа с клиентами

- написание заказанных работ

- выполнение мелких поручений

- прием факсов и т.п.

Дополнительные сведения

Хорошо владею ПК. Знание языков: украинский (родной),

русский, английский (базовый уровень - со словарем)

Деловые черты, личностные характеристики: ответственность, исполнительность,

порядочность, коммуникабельность, честность. Оптимизм,

доброжелательность.