Приветствую!
Сделаю переводы с русского, латышского, английского языка на русский, латышский, английский язык. Готова рассмотреть любые тематики.
1800 знаков с пробелами от 5$ (в зависимости от направления перевода и сложности текста).
Качественный и оперативный перевод.
Портфолио
- Счёт-фактура (RU)257 просмотров
- Свидетельство Резидента (RU)472 просмотра
- Заявка о заключении брака (RU)255 просмотров
- Положение о премиях (RU)239 просмотров
- Документ - Корзина выгод (RU)188 просмотров
- О компании Siltums Jums (EN)217 просмотров
- Часть Книги Блаватски (RU)221 просмотр
- Пользовательское соглашение (EN)181 просмотр
- Деловая переписка Руководителя с Инвестором (LV)318 просмотров
- Перевод веб-сайта Онлайн Биржи (EN)225 просмотров
- Описание Инвестиционных моделей (LV)345 просмотров
- Письменная инструкция для водителя (LV)208 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
15 лет назад
Татьяна очень быстро перевела документ, несмотря на то, что срок сдачи заказа был - понедельник. Качество перевода - очень хорошее. Несомненно, буду к ней обращаться и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Елена - отличный партнёр! :) Приятно сотрудничать - положительный, отзывчивый человек. Работу свою делает точно и качественно!