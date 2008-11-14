tanya_gemini

Татьяна tanya_gemini

 
36 летЛатвия/Огре
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Приветствую!

Сделаю переводы с русского, латышского, английского языка на русский, латышский, английский язык. Готова рассмотреть любые тематики.

1800 знаков с пробелами от 5$ (в зависимости от направления перевода и сложности текста).

Качественный и оперативный перевод.

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Отзывы заказчиков
dialect
Елена 
48 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов
$6
10 баллов
15 лет назад
Перевод с латышского языка на русский
Татьяна очень быстро перевела документ, несмотря на то, что срок сдачи заказа был - понедельник. Качество перевода - очень хорошее. Несомненно, буду к ней обращаться и в дальнейшем.
Елена - отличный партнёр! :) Приятно сотрудничать - положительный, отзывчивый человек. Работу свою делает точно и качественно!
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