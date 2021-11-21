Ландшафтный дизайн

Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я профессиональный ландшафтный дизайнер. Есть корочки союза художников России. прошла много обучающих курсов и стараюсь как можно больше совершенствоваться в этой сфере. Работаю в различных программах, делаю 3д визуализации. Мною было нарисовано уже множество проектов, большинство которых уже реализовано под моим контролем.

«Если я опять приду в этот мир, я снова стану садовником...» Карл Форстер