tanyulchik

Татьяна Епанчинцева tanyulchiktanyulchik
ФЕВРАЛЬ 2005-ФЕВРАЛЬ 2006
Г.ЕКАТЕРНИБУРГ, ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ, АДМИНИСТРАТОР- ПЕРЕВОДЧИК
ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ, КОНТРОЛЬ ЗА ПРОПУСКНОЙ СИСТЕМОЙ, РАБОТА С АРЕНДАТОРАМИ, ПЕРЕВОД СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА "НОВОСТИ ЦМТЕ", ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННОГО ОПЕРАТОРА, УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ, СЕКРЕТАРСКИЕ УСЛУГИ, DHL (ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПРИЕМ ОТПРАВОК ЭКСПРЕСС ПОЧТОЙ)
ФЕВРАЛЬ 2006-НВ
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, "ФРЕДЕРИКМ", МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ:
▪КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:
▪ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПРОДУКЦИЮ;
▪РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1998-2003 ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Ф-Т ИН.ЯЗ (ОЧНОЕ), УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
2003-2006 ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ Г ЕКАТЕРИНБУРГ
Ф-Т ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (ВЕЧЕРНЕЕ), ЛИНГВИСТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
2002-2003 КУРСЫ СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА (ШГПИ)
2005 КУРСЫ КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА (ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК (WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET, BAT), ОРГТЕХНИКА (ПРИНТЕР, СКАНЕР, КОПИР, ФАКС), МИНИ АТС
АНГЛИЙСКИЙ СВОБОДНО, ФРАНЦУЗСКИЙ – ВТОРОЙ ЯЗЫК