tanyulchik

Татьяна Епанчинцева tanyulchik

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ФЕВРАЛЬ 2005-ФЕВРАЛЬ 2006

Г.ЕКАТЕРНИБУРГ, ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ, АДМИНИСТРАТОР- ПЕРЕВОДЧИК

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ, КОНТРОЛЬ ЗА ПРОПУСКНОЙ СИСТЕМОЙ, РАБОТА С АРЕНДАТОРАМИ, ПЕРЕВОД СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА "НОВОСТИ ЦМТЕ", ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОННОГО ОПЕРАТОРА, УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ, СЕКРЕТАРСКИЕ УСЛУГИ, DHL (ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПРИЕМ ОТПРАВОК ЭКСПРЕСС ПОЧТОЙ)

ФЕВРАЛЬ 2006-НВ

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, "ФРЕДЕРИКМ", МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ:

▪КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:

▪ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПРОДУКЦИЮ;

▪РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1998-2003 ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Ф-Т ИН.ЯЗ (ОЧНОЕ), УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

2003-2006 ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ Г ЕКАТЕРИНБУРГ

Ф-Т ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (ВЕЧЕРНЕЕ), ЛИНГВИСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ:

2002-2003 КУРСЫ СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА (ШГПИ)

2005 КУРСЫ КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА (ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК (WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET, BAT), ОРГТЕХНИКА (ПРИНТЕР, СКАНЕР, КОПИР, ФАКС), МИНИ АТС

АНГЛИЙСКИЙ СВОБОДНО, ФРАНЦУЗСКИЙ – ВТОРОЙ ЯЗЫК