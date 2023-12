Новиков Семён Алексеевич

Квалификация:

- языки программирования: C, C++, C#, Python, Z80 ASM, Perl, Visual Basic

- API и технологии: WinAPI, MFC, VCL, ASP, CGI, .NET, POSIX

- среды разработки: MS Visual Studio .NET, vim, Borland C++ Bluilder

- OC: Windows, большинство POSIX совместимых

Проекты:

ReactOS : Патчи, консольное ПО.

Frog Bot Clan Arena

Сайт фирмы "Уралмедпром" Дизайн, наполнение, программирование