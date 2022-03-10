Видеомонтаж/Сценарии/Обработка фото

Ссылка на последнюю работу (сьемка и монтаж):

https://youtu.be/dpe8MMqf5J0

Здравствуйте!

На данный момент я работаю контент-мейкером в небольшой компании занимающейся продажами Б2Б. В мои обязанности входит создание контента от идеи до готового продукта. Веду соц.сети (Инстаграм, тик-ток, Ютуб) и имею значительные результаты в своей работе.

Так же работал режиссером собственных программ на телевидении более полу года. До этого, был год операторства. За это время принял два проекта, один вывел в эфир, а так же участвую в запуске новой программы. Ссылки ниже. Есть опыт студийных съёмок, выездных, ведение прямых эфиров, съёмки массовых мероприятий. Занимался редактурой и вычиткой текстов в программах. Вел прямые эфиры с первыми лицами.

Владею всем спектром навыков видеопроизводства для того, что бы подхватить проект на любой его стадии.

За полтора года работы на телевидении, меня задействовали по всем видам работы связанным с контентом. Так же знаком с работой в бизнесе и SMM.

Готов принять участие в вашем деле Выкладываться на все 100%.

Подробнее в моем резюме (там приведены все ссылки и нужные вам)