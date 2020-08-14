tashkent10

Привет Виктор, Можешь помочь c разработкой красиво логотипа и шапки на YouTube канал? Можно использовать заглавные буквы "R" и "B". Ну или что-то оригинальное от дизайнера. Хотелось бы увидеть красивое и легко узнаваемoe logo. Тема канала инструменты, восстановление винтажных/антикварных предметов. Вот линк [url=https://www.youtube.com/channel/UCoDNbYIiz78M-BijJW1E-ug]https://www.youtube.com/channel/UCoDNbYIiz78M-BijJW1E-ug[/url] Возможно дальнейшее сотрудничество по ...
- Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт3 года назад
Привет Антон, Можешь помочь c разработкой красиво логотипа и шапки на YouTube канал? Можно использовать заглавные буквы "R" и "B". Ну или что-то оригинальное от дизайнера. Хотелось бы увидеть красивое и легко узнаваемoe logo. Тема канала инструменты, восстановление винтажных/антикварных предметов. Вот линк [url=https://www.youtube.com/channel/UCoDNbYIiz78M-BijJW1E-ug]https://www.youtube.com/channel/UCoDNbYIiz78M-BijJW1E-ug[/url] Возможно ...Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $25
Здравствуйте. Требуется дизайнер для создания качественного логотипа и шапки на DIY YouTube (сделай сам) канал. Тема канала инструменты, восстановление винтажных/антикварных предметов. Возможно дальнейшее сотрудничество по оформлению превьюшек (thumbnail) для новых видео. Только серьезный подход к поставленной задаче. Спасибо за внимание.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт3 года назад