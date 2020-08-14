tashkent10

Роман tashkent10

 
50 летСША/Лос-Анджелес
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Шапка и логотип на YouTube канал

    Привет Виктор,  Можешь помочь c разработкой красиво логотипа и шапки на YouTube канал? Можно использовать заглавные буквы "R" и "B".  Ну или что-то оригинальное от дизайнера. Хотелось бы увидеть красивое и легко узнаваемoe logo. Тема канала инструменты, восстановление винтажных/антикварных предметов. Вот линк [url=https://www.youtube.com/channel/UCoDNbYIiz78M-BijJW1E-ug]https://www.youtube.com/channel/UCoDNbYIiz78M-BijJW1E-ug[/url] Возможно дальнейшее сотрудничество по ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Шапка и логотип на YouTube канал

    Привет Антон, Можешь помочь c разработкой красиво логотипа и шапки на YouTube канал? Можно использовать заглавные буквы "R" и "B".  Ну или что-то оригинальное от дизайнера. Хотелось бы увидеть красивое и легко узнаваемoe logo. Тема канала инструменты, восстановление винтажных/антикварных предметов. Вот линк [url=https://www.youtube.com/channel/UCoDNbYIiz78M-BijJW1E-ug]https://www.youtube.com/channel/UCoDNbYIiz78M-BijJW1E-ug[/url] Возможно ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Шапка и логотип на YouTube канал

    $25

    Здравствуйте.  Требуется дизайнер для создания качественного логотипа и шапки на DIY YouTube (сделай сам) канал. Тема канала инструменты, восстановление винтажных/антикварных предметов. Возможно дальнейшее сотрудничество по оформлению превьюшек (thumbnail) для новых видео.  Только серьезный подход к поставленной задаче.   Спасибо за внимание.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад