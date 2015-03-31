tatarskaya

Транскрибирование, переводы с английского (в т.ч. юридические), любая работа с текстом

Высшее юридическое образование, Казанский федеральный университет.

Практикующий юрист. Стаж по профессии - 3 года, сфера договорного, корпоративного права, претензионная деятельность.

Свободно владею английским языком, имею опыт перевода научных статей юридической тематики и договоров.

Также занимаюсь транскрибированием аудио- и видеозаписей интервью в текст.

Ответственно отношусь к любой работе, исполнительная и усердная.