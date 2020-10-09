Digital-маркетинг, интернет-маркетинг, управление проектами

Меня зовут Татьяна и я digital-маркетолог.

В данный момент я ищу проекты для пополнения личного портфолио в этой профессии. Готова помочь с разработкой маркетинговой стратегии, а также её реализацией и анализом результатов за плату ниже рыночной и развёрнутый отзыв.

А вообще 8 лет я занимаюсь организацией мероприятий в различных ипостасях: руководитель, координатор, креатор, сценарист, режиссёр, реализатор. Но, как вы понимаете, ивент сейчас ни жив, ни мёртв, поэтому я и решила расширить сферу своей деятельности. Если у кого-то есть потребность в опытном и качественном ивентщике - пишите, портфолио вышлю по запросу.

Работаю удалённо. Если говорить про ивент, то командировки, безусловно, возможны.