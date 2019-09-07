tatiana-09

Редактор-корректор

У меня высокий уровень грамотности. Знаю правила русского языка и чувствую корректность написания слов интуитивно. Дружу с грамматикой, морфологией и пунктуацией. Хорошо ориентируюсь в предложениях со сложной синтаксической конструкцией.

Пару лет назад я интересовалась журналистикой и написала несколько статей. Прочитала книги"Кисло-сладкая журналистика" Матвея Генапольского, "Новостная интернет-журналистика" Александра Амзина, "Пиши, сокращай" Максима Ильяхова. Благодаря этим книгам я научилась различать тексты "с водой" от действительно информативных.

Имею высшее экономическое образование, дополнительное образование в сфере культуры и 8 лет работы в логистике.