tatyana-vorona

Добрый день, дорогой заказчик!
Когда-то я уже имела опыт работы во фрилансе, но моя жизнь изменилась и этот вид работы пришлось временно оставить.
Сейчас мною было принято решение внось вернуться во фриланс. К сожалению, портфолио за это время растерялось. Основной сайт, для которого, я занималась рерайтом новостей, перестал работать по даннному направлению.
С удольствием возьмусь за Ваш заказ.
Основные качества: упорность, усидчивость, трудолюбие и доброжелательность.
Действие аккаунта приостановлено!