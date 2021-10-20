tatyana-vorona

Добрый день, дорогой заказчик!

Когда-то я уже имела опыт работы во фрилансе, но моя жизнь изменилась и этот вид работы пришлось временно оставить.

Сейчас мною было принято решение внось вернуться во фриланс. К сожалению, портфолио за это время растерялось. Основной сайт, для которого, я занималась рерайтом новостей, перестал работать по даннному направлению.

С удольствием возьмусь за Ваш заказ.

Основные качества: упорность, усидчивость, трудолюбие и доброжелательность.