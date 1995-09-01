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Резюме Гуриновичь Татьяна Сергеевна 29.11.88г.
Должность:
Менеджер по рекламе, работа наборщик текстов на дому, работа в интернете
Цель:
Ищу работу менеджер по рекламе, написане статей или наборщика текстов на дому. Скорость и грамотность гарантированы.
График работы:
удалённая работа
Тип работы:
постоянная
Минимальная зарплата:
1500 грн.
Профессиональные навыки
Знание ПК на уровне уверенного пользователя, подключение к интернету.
Опыт работы
С опытом 3 года
Образование
Высшее
09.1995 - 06.1996
Центр профессионально-технического образования №2.
Оператор ПК.
Повышение квалификации
Курсы пользователя ПК
Дополнительные сведения
Знание языков:
украинский (продвинутый), английский (начальный), русский (продвинутый)
О себе:
Целеустремленная, ответственная, энергичная, порядочная.