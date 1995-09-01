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Резюме Гуриновичь Татьяна Сергеевна 29.11.88г.

Должность:

Менеджер по рекламе, работа наборщик текстов на дому, работа в интернете

Цель:

Ищу работу менеджер по рекламе, написане статей или наборщика текстов на дому. Скорость и грамотность гарантированы.

График работы:

удалённая работа

Тип работы:

постоянная

Минимальная зарплата:

1500 грн.

Профессиональные навыки

Знание ПК на уровне уверенного пользователя, подключение к интернету.

Опыт работы

С опытом 3 года

Образование

Высшее

09.1995 - 06.1996

Центр профессионально-технического образования №2.

Оператор ПК.

Повышение квалификации

Курсы пользователя ПК

Дополнительные сведения

Знание языков:

украинский (продвинутый), английский (начальный), русский (продвинутый)

О себе:

Целеустремленная, ответственная, энергичная, порядочная.

[email protected]