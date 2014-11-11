tekila2234

Переводы любой сложности с/на греческого и албанского языков от носителя.

Не буду писать стандартное резюме, скажу лучше, что вот уже на протяжении 5 лет я живу в Албании, до этого на протяжении 12 лет жила в Греции. Свободно владею греческим и албанским языками, готова выполнить перевод документов, а также художественных текстов. Переводами занимаюсь в течении десяти лет. Образование высшее (исторический факультет АлтГУ). Работу выполняю точно в срок, гарантирую 100% качество перевода. жду заявок!