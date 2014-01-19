tekism

Александр tekism

 
33 годаРоссия/Таганрог
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разреботка леттеринг логотов, афиш, элементов фирменного стиля

Приветствую! Меня зовут Александр Кошелев. Я занимаюсь графическим дизайном, а в частности разработкой леттеринг логотипов, афиш постеров, а так же элементов фирменного стиля. За более подробной информации, посетите мой сайт: http://alexandertek.net

Буду рад сотрудничеству!

Портфолио
Логотипы и Знаки
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