tektonikdan

занимаюсь только дизайнoм, качествено и в срок
- Услуги
- Готов работать и постоянно сотрудничать с приятными людьми, работу выполняю качественно и в срок. Если в процессе общения выясняется, что по каким то причинам не смогу выполнить работу, то и не берусь за нее.
- Дизайн шапки, баннеры и другие графические услуги. занимаюсь только дизайнoм, качествено и в срок
- занимаюсь дизайном уже 2 года
- pаботаю в photoshop cs6 , coreldraw, adobe ilustrator
- Koнтакты
phone: +37369460597
mail: [email protected]
- Цены
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