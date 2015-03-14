tektonikdan

занимаюсь только дизайнoм, качествено и в срок

Услуги

Готов работать и постоянно сотрудничать с приятными людьми, работу выполняю качественно и в срок. Если в процессе общения выясняется, что по каким то причинам не смогу выполнить работу, то и не берусь за нее.

Дизайн шапки, баннеры и другие графические услуги. занимаюсь только дизайнoм, качествено и в срок

занимаюсь дизайном уже 2 года

pаботаю в photoshop cs6 , coreldraw, adobe ilustrator

Koнтакты

skype:mrandy1994

phone: +37369460597

mail: [email protected]

Цены

О цене — ДОГОВОРИМСЯ

Оплата

webmoney, MasterCard