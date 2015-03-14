tektonikdan

Даниел Параскивой tektonikdan

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
занимаюсь только дизайнoм, качествено и в срок
  • Услуги
  • Готов работать и постоянно сотрудничать с приятными людьми, работу выполняю качественно и в срок. Если в процессе общения выясняется, что по каким то причинам не смогу выполнить работу, то и не берусь за нее.
  • Дизайн шапки, баннеры и другие графические услуги.    занимаюсь только дизайнoм, качествено и в срок
  • занимаюсь дизайном уже 2 года
  • pаботаю в photoshop cs6 , coreldraw, adobe ilustrator
  • Koнтакты 
skype:mrandy1994

phone: +37369460597

mail: [email protected]

  • Цены
О цене — ДОГОВОРИМСЯ

  • Оплата
webmoney, MasterCard