Прикладное программирование, 1С
Программист. Занимаюсь программированием более 14 лет. Как и почти все программисты в нашей стране знаком с многими направлениями в программировании. Это и СУБД и системное программирование и сложные математические программы и т.д.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
17 лет назад
В оговоренные сроки я получил программу. Функционал программы даже выше оговоренного в тз, обработал программой около 3 млн. записей без единой ошибки и без единого сбоя! В общем, работать с Федором мне понравилось.
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Четко сформулированная задача, половина успешно завершенного проекта.