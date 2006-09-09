tell5

Федор Москаленко tell5

 
44 годаРоссия/Краснодар
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Прикладное программирование, 1С

Программист. Занимаюсь программированием более 14 лет. Как и почти все программисты в нашей стране знаком с многими направлениями в программировании. Это и СУБД и системное программирование и сложные математические программы и т.д.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Обработка базы данных
В оговоренные сроки я получил программу. Функционал программы даже выше оговоренного в тз, обработал программой около 3 млн. записей без единой ошибки и без единого сбоя! В общем, работать с Федором мне понравилось.
Очень приятно работать. Четко сформулированная задача, половина успешно завершенного проекта.
Ответный отзыв